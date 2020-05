Troy Deeney, capitán del Watford se niega a volver a los entrenamientos: "Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro"

Luego del anuncio de que los equipos volverán a entrenarse en Inglaterra para reanudar la Premier League, el capitán del Watford, Troy Deeney se negó terminantemente a volver a las prácticas y claro que tiene una razón de peso para hacerlo.

“Teníamos que volver esta semana. Dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro”, aseguró en el programa Talk the Talk.

El capitán explicó que “vamos a estar controlados y estaremos en un ambiente muy seguro, pero será suficiente que haya una sola persona (contaminada) en el grupo. No quiero traer eso a casa”.

El delantero que cumplirá 10 años en el club ironizó con la vuelta del fútbol en Inglaterra. “No podré ir al peluquero antes de mediados de julio, ¿pero sí puedo juntarme con 19 personas en el área para disputar un balón aéreo? No veo cómo eso puede funcionar.”, cerró.