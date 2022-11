Lo riesgoso del famoso troleo que algunos ingeniosos tratan de imponer en redes sociales es que la ley de la vida indica que todo se devuelve. Y es lo que deben estar pensando en Uruguay, después de cambiarle la letra a una canción argentina para remixear su curioso himno para el Mundial de Qatar 2022.

"No soy porteño porque yo no me la creo, no soy brazuca porque no soy pizarrero, nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te quieres cruzar", plantea la lírica de los hinchas celestes sobre la música de una recordada canción del argentino Andrés Calamaro, "La Parte de Adelante".

"A la Argentina le ganamos varias veces, de visitante, en su copa, con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona. Qué más decirles a los amigos brasileños, que hasta empatando de local eran primeros. Imagínate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta les cambiamos", continúa el temita.

También hay un párrafo para Chile. "Y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados, hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol", recitan en alusión al Mundial de 1950, hace siete décadas y cuyo último sobreviviente murió tras ver a Chile campeón de América en 2015. Irónico.

El último medio minuto es de canción a lo argentino, "vamos la Celé" reiteradamente. El premio a la originalidad difícilmente se gane este tema, pero al menos la constancia de que el ají sigue picando pese a que pase el tiempo y Chile no vaya al Mundial.