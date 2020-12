Tottenham vs Arsenal | Horario, cómo y dónde ver en vivo a los Spurs contra los Gunners en la fecha 11 de la Premier League

El Derbi del Norte de Londres llega a la Premier League este fin de semana y en el que se enfrentarán dos clásicos equipos de la capital de Inglaterra: Tottenham recibirá al Arsenal por la fecha 11 del futbol ingés.

Duelo al que llegan los Spurs peleando el liderato del torneo junto con Liverpool, ambos con 21 puntos. El equipo de José Mourinho vive un gran presente esta temporada y que también los tiene clasificados a la siguiente ronda en la UEFA Europa League.

Si bien en la fecha pasada no aprovecharon ser puntero exclusivo igualando con el Chelsea sin goles, los londinenses de The Special One son favoritos en este partido en el Tottenham Stadium.

Al otro lado estarán los Gunners, que viven un irregular campeonato y son recién 14° en la Premier con 13 puntos. Solo una derrota en los últimos cinco partidos en Inglaterra tienen bastante complicados a los hombres de Mikel Arteta y que deberán mejorar bastante para poder batir a los Spurs en su casa.

Tottenham vs Arsenal: Horario, cuándo juega y cómo ver en vivo



Spurs y Gunners se enfrentarán este domingo 6 de diciembre a las 13:30 horas y será transmisión de ESPN 2.

Mourinho goza de una gran racha en la Premier con solo una derrota en 10 juegos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre el Tottenham y el Arsenal?



El partido por la Premier League será transmitido a través de ESPN 2. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Se puede ver el duelo entre el Tottenham vs el Arsenal vía streaming?



Si quieres disfrutar de este encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo a través de ESPN Play.