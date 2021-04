Tigres UANL vs Monterrey | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el Clásico Regio por la 16° fecha del clausura de la Liga MX

Este fin de semana estará lleno de grandes encuentros de futbol a nivel mundial, uno de los encuentros que mayor atención provoca es el duelo entre Tigres UANL y Monterrey, en una nueva versión del clásico regiomontano, esta vez por la 16° fecha del torneo de clausura de la Liga MX.

El enfrentamiento se realizará en el Estadio Universitario de la ciudad Autónoma de Nuevo León. Este será un duelo imperdible ya que ambas escuadras buscarán asegurar su participación en la recta final del torneo de clausura.

Tigres llega a este encuentro en el 10° lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, asegurando hasta el momento, su participación en las eliminatorias previas a la serie final del torneo mexicano.

Por otro lado, Monterrey llega en mejor pie, ya que se ubica en la 4° posición con 25 unidades, esta posición lo tiene al menos momentáneamente en la fase final del torneo de manera directa, no obstante, el presente del ex equipo del Chupete Suazo no es el mejor, debido a que registra tres derrotas en los últimos cinco encuentros disputados.

Para este partido se espera que el chileno, Sebastián Vegas sea nuevamente titular, el defensa nacional ha sido pieza clave en el once titular de los rayados y espera estar a disposición del equipo una vez más.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tigres UANL vs Monterrey por la Liga MX?



Monterrey vs Tigres UANL jugarán el día sábado 24 de abril a las 21:00 horas de México, es decir, a las 22:00 horas de Chile

Tigres derrotó por 2-0 a Monterrey en el último encuentro disputado por la Liga MX. (Foto: Getty)

¿Dónde ver en vivo por TV o por STREAMING a Tigres UANL vs Monterrey?



El encuentro no tendrá transimisión por TV en Chile, no obstante podrás verlo en México a través de Afizzionados, mientras que en Estados Unidos podrás hacerlo en TUDN y Univisión.