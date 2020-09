Thiago Silva despotrica contra el PSG por su salida: “La situación me cabreó. No me gustó la manera en la que se llevó a cabo"

Thiago Silva se refirió en duros términos a su salida del Paris Saint-Germain, revelando que le hubiese gustado que las cosas se hiciera de manera distinta.

A casi un mes de haber anunciado su arribo al poderoso Chelsea de Frank Lampard, el defensor brasileño se mostró disconforme con el modo en que los parisinos gestionaron su partida del club en el que estuvo durante ocho años.

En conversación con la revista France Football, el jugador de 36 años desclasificó detalles de la operación que terminó con su salida del PSG para luego recalar en la Premier League de la mano de los Blues:

“Es una situación que me cabreó. Realmente no me gustó la forma en que se llevó a cabo. Incluso si hubiera un bloqueo, las cosas deberían haberse hecho de manera diferente", comentó el profesional.