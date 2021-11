Ganadora de Roland Garros sigue desaparecida tras denunciar abuso de ex vicepresidente chino: la WTA pide investigar

Hace 13 días la tenista china Peng Shuai denunció al ex vicepresidente de su país Zhang Gaoli de forzarla a tener sexo durante años.

"Esa tarde no di mi consentimiento para hacerlo y después no pude dejar de llorar ¡Me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones contigo!", escribió en su cuenta de Weibo la ganadora de Roland Garros en dobles.

Rápidamente su texto fue borrado, al igual que su perfil en todas sus redes sociales, encontrándose ahora inubicable en el ciberespacio.

Zhang Gaoli, de 75 años, fue viceprimer ministro de China entre 2013 y 2018, y un estrecho aliado del presidente chino Xi Jinping.

Hasta el día de hoy la tenista está desaparecida lo que ha alarmado al mundo del tenis y a la WTA que este martes se pronunció sobre el tema.

"Peng Shuai y todas las mujeres merecen ser escuchadas, no censuradas. Su acusación sobre la conducta de un exlíder chino de agresión sexual debe ser tratada con la mayor seriedad", dijo el presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon.

"Esperamos que este problema se maneje adecuadamente, lo que significa que las investigaciones se lleven a cabo de manera completa, justa, transparente y sin censura", añadió.

Además, felicitó a la 191 del ránking mundial por su coraje: "Las mujeres de todo el mundo están encontrando sus voces para que se puedan corregir las injusticias".

Otro que se refirió al tema fue Novak Djokovic, número uno del ATP, quien señaló: "No tengo mucha información sobre el tema, me enteré hace una semana y la verdad es que es chocante que haya desaparecido".

"No hay mucho más que decir. Ojalá la encuentren, que esté bien. Es terrible, puedo imaginar cómo se debe sentir su familia", finalizó.