Erling Haaland ha tenido un inicio de campaña histórico en el Manchester City. El goleador noruego lleva 22 goles en 15 partidos y promete romper todos los records en esta temporada con los ciudadanos. Nivel que tiene muy contento a Pep Guardiola, técnico del elenco inglés.

Sin embargo, hay algo que al adiestrador español lo tiene preocupado en torno a la figura de su máxima estrella en el equipo: las vacaciones durante el Mundial. Y es que Haaland, al igual que muchas otras figuras a nivel mundial, no estarán presentes en Qatar 2022 y deberán verlo por televisión.

Eso implica que durante más de un mes tendrán vacaciones, debiendo partir cada uno a donde estime más conveniente pasarlas. Haaland irá a Marbella, en España, donde tiene una mansión de lujo y también viven familiares y amigos.

Una situación que preocupa al ex entrenador del Barcelona, implorando porque el goleador no carretee demasiado en suelo español, en un lugar donde a pese a ser invierno, no es tan frío como el resto de Europa, con temperaturas cercanas a los 20° grados incluso en diciembre.

La preocupación de Pep

Se trata de un lugar situado en la orilla del mar mediterráneo conocido por su vida bohemia. Por lo mismo Guardiola aspira a que Haaland no se deje llevar tanto por eso y tenga unas vacaciones tranquilas durante el Mundial.

"Lo bien que esté Haaland en la segunda mitad de la temporada depende de cómo se comporte en Marbella", señaló en el Diario The Sun.

"Haaland tiene casa en Marbella y allí se irá. Jugará al golf, con suerte no comerá ni beberá demasiado y regresará en buena forma para la segunda mitad de la liga", apostó Guardiola.

Eso sí, el técnico catalán fue claro en alabar la ética de trabajo del noruego, señalando que "es uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irse", agregando que "cuida perfectamente su cuerpo".

Vale recordar que la temporada del City quedará suspendida el 12 de noviembre, luego de que los ciudadanos reciban al Brentford por la fecha 16 de la Premier League. Recién volverán a jugar el 28 de diciembre, visitando al Leeds United. Cerca de 45 días en donde Haaland podrá divertirse en tierras españolas.