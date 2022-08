Christoph Galtier, técnico del PSG, afirmó que no contará con el argentino, Mauro Icardi, en la próxima temporada. Ahora se le busca un nuevo club.

Técnico del PSG confirma que no contará con Icardi: "Debería relanzar su carrera en otro lugar"

Mauro Icardi no ha podido reeditar el nivel que mostró en el Inter de Milán, donde se transformó en ídolo de la afición a punta de goles en la Serie A.

En PSG ha sido opacado por otras figuras como Neymar, Messi y Mbappé, sin poder encontrar un lugar constante en el once estelar durante las tres temporadas en las que ha estado vinculado al club.

Su primera campaña no estuvo mal, con 20 goles en 34 partidos, pero luego fue disminuyendo su cuota goleadora. En la temporada 2020-21 anotó 13 veces en 28 encuentros y en la pasada sólo marcó en cinco ocasiones, jugando 31 duelos.

Tras tres años el club le está buscando una salida definitiva, aunque tiene contrato hasta junio de 2024. En la conferencia de prensa previa al duelo contra Montepellier por la Ligue 1, Christoph Galtier, técnico del PSG, reconoció que no cuenta con él para esta temporada.

"El club trabaja para encontrar la mejor solución posible. Ha tenido pocos minutos en las últimas temporadas y creo que debe relanzar su carrera en otro lugar. En su interés y en el del club, hay que encontrar una solución", señaló.

"No ha sido fácil, viendo el comienzo de semana (de rumores). Aclaaro que su ausencia el pasado fin de semana estaba relacionada con una decisión estrictamente deportiva. He visto a Mauro para decirle que voy a restringir más aún el grupo y que no voy a trabajar con 25 jugadores de campo, es imposible", añadió.

Sobre posibles fichajes en la zona de ataque, Galtier, indicó: "No podemos equivocarnos, no contrataremos a un cualquiera, hay que ver lo que es posible o no.

"Estoy en contacto directo con Luis Campos (consejero deportivo) y Luis está en relación directa con nuestro presidente (Nasser Al-Khelaifi)", finalizó.