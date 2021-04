Thomas Tuchel se hace el loco con Chelsea en la Superliga: "Es mejor no dar nuestras opiniones"

El mundo del fútbol está paralizado luego del anuncio de este domingo sobre la creación de la Superliga de Europa, certamen que provoca la "muerte" de la Champions League y de la Europa League.

La noticia ha provocado un verdadero quiebre entre los 12 clubes fundadores y el resto de los exponentes de la UEFA, entidad que incluso amenazó a los jugadores de los equipos involucrados.

Uno de los elencos fundadores es Chelsea, cuadro que están en las semifinales de la actual Champions, y el entrenador del equipo, Thomas Tuchel, se refirió de manera sutil al problema.

"Es muy pronto para juzgar. Yo soy un empleado de este equipo y confío en ellos. No soy la persona adecuada para que me pregunten. Entiendo que tengan curiosidad y entiendo las reacciones y las emociones que ha habido, pero es mejor que no nos involucremos en ello", dijo el ex estratega de PSG.

Thomas Tuchel se mantiene al margen - Getty

Luego, el germano fue claro en decir que tanto él, su cuerpo técnico y los jugadores se tienen que mantener al margen del asunto, ya que es un tema netamente dirigencial.

"No he estado involucrado en ello y mis jugadores tampoco. Es mejor no dar nuestras opiniones porque es una cosa entre los clubes", agregó.

La Superliga nació y desde sus primeros minutos está en la polémica en el mundo del fútbol.