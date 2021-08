Suecia vs Canadá | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la final del fútbol femenino en Tokio 2020

Suecia enfrenta a Canadá en la gran final del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, buscando volver a casa con la medalla de oro colgada del cuello.

Las escandinavas han realizado un torneo olímpico sencillamente espectacular, en donde han ganado los cinco encuentros que han disputado: 3-0 a Estados Unidos, 4-2 a Australia, 2-0 a Nueva Zelanda en fase de grupos; 3-1 a Japón en cuartos de final y 1-0 ante Australia, ahora en semifinales. Con estos números asusta a cualquiera y más considerando que en el último Mundial de Francia 2019, obtuvieron el tercer lugar, por lo que pergaminos tienen de sobra para subir a los más alto del podio en Tokio 2020.

Canadá por su parte no ha tenido una campaña, al menos desde los números, tan brillante como Suecia. Sin embargo, esto no les quita merito, ya que, si bien a lo largo de estos Juegos Olímpicos han ganado solo dos partidos, uno de ellos fue en semifinales ante una de las grandes favoritas: Estados Unidos. Las norteamericanas son las últimas campeonas del mundo, pero no pudieron ante sus vecinas y tendrán que conformarse a ir por la disputa del bronce ante Australia.

En la previa a la final, Suecia y Canadá se unieron en la petición para cambiar el horario del encuentro a disputarse en el Estadio Olímpico de Tokio, debido al intenso calor que se siente en la capital japonesa. Pese a aquello, el partido de momento mantiene en la hora original.

Canadá dio el golpe en semifinales y eliminó a Estados Unidos. Foto: Getty.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Suecia vs Canadá por los Juegos Olímpicos?



Suecia vs Canadá se enfrentan este jueves 5 de agosto a las 22:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver a Suecia vs Canadá por los Juegos Olímpicos?



El partido entre Suecia y Canadá en Tokio 2020 lo podrás ver vía streaming en el Youtube de Marca Claro.