¡Malas noticias para el Fútbol Joven! Anuncian suspensión del Sudamericano Sub 20 y de todos los torneos de selecciones juveniles 2021

Un duro golpe para todas las generaciones del Fútbol Joven a nivel de selecciones es el que se dio a conocer este miércoles, ya que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, confirmó la suspensión del Sudamericano Sub 20 y de todos los torneos juveniles a nivel de selecciones durante el 2021.

Si bien, la idea de Conmebol era organizar los torneos en la parte final del año, el mandamás del fútbol uruguayo reveló que todos los torneos fueron postergados.

"Quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar: el sub 17 femenino, el sub 15, sub 17 y sub 20 masculino. No va a haber torneos juveniles de selecciones”, indicó Alonso en diálogo con radio Uruguay.

El motivo por el cual se tomó la determinación es por los altos costos operativos que conlleva la realización de estos eventos en plena pandemia del Covid-19.

“Hoy, sin logística charter ni hotelera apropiada, es imposible desarrollarlo. Nuestra realidad es privilegiada al lado de otros países. Hacer la Libertadores Futsal fue realmente complicado hacer vía comercial los movimientos de las delegaciones, algo que no se puede hacer en estos torneos”, señaló Ignacio Alonso.

�� El titular de la #AUF, Ignacio Alonso adelantó en #VQV que los sudamericanos juveniles, organizados por la #CONMEBOL, quedaron suspendidos por temas de logística. “No habrá competencia hasta el 2023”, aclaró �� https://t.co/xNN0Sf9V7l pic.twitter.com/zN0ou0N5a4 — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) August 4, 2021

La determinación de la Conmebol es un golpe duro para todas las generaciones de jugadores de proyección de todos los países y en especial para la selección chilena, ya que no podrán disputar los torneos donde habitualmente, suelen potenciar sus cualidades.

Cabe recordar que en nuestro país, las selecciones juveniles no han podido competir o jugar partidos amistosos, ya que el torneo del Fútbol Joven se encuentra suspendido desde octubre del 2019.