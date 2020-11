Sinisa Mihajlovic se pone firme con el porfiado Gary Medel: "Va a jugar cuando yo diga, no cuando me lo diga él"

El gran ausente en las primeras cuatro fechas de las eliminatorias para Chile fue Gary Medel, porque el capitán de la Roja se lesionó y no pudo venir a los partidos del arranque del camino a Qatar 2022.

El Pitbull está poco a poco encontrando su tono físico, es más, ya se puede entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros de Bologna, con la idea de poder volver a jugar pronto en la Serie A.

Sin embargo, el entrenador del elenco rossoblú, Sinisa Mihajlovic, fue duro con el chileno y aseguró que no volverá a jugar hasta que esté al 100% físicamente, para que así no vuelve a tener otra recaída física.

"Medel se está entrenando, estuvo de baja porque en el último partido se lesionó, no me escuchó, jugó a la fuerza, no estaba listo y no esperó una semana. Él quería jugar porque quería ir a la selección chilena", señaló el serbio al ser consultado por RedGol en Europa.

Gary Medel está en proceso de recuperación aún - Getty

Pero eso no fue todo, porque arrematió con que "jugó, se lesionó y no estuvo ni acá ni allá, por eso ahora él va a jugar cuando yo diga, no cuando me lo diga él, porque él quiere jugar siempre. Se ha recuperado, estará en la banca y veremos si está en condiciones de jugar, iremos viéndolo día a día cuando esté listo. pero será cuando yo piense que esté para jugar".

Gary Medel poco a poco empieza a ponerse a punto, con la idea de ser una opción para Bologna, y así ganar fuerza para volver a la Roja, aunque los partidos de Chile recién serán en marzo próximo, y para ello falta mucho.