La guerra entre Rusia y Ucrania no ha dejado indiferente a nadie en el mundo. El fútbol tampoco queda ajeno al conflicto de los dos países y diversas muestras contra la violencia se han tomado las canchas en los últimos días.

Este viernes una más se sumó a la lista. El técnico de Gary Medel y Luis Rojas en el Bologna, Sinisa Mihajlovic, abordó el tema con una profunda reflexión al respecto. "En las guerras entre ricos, son los pobres los que mueren", lanzó de entrada.

"Espero que termine pronto y, sobre todo, espero que nadie se acostumbre a noticias de este tipo. Hoy la guerra es la primera noticia en todas partes, pero luego se convierte en la la segunda, la tercera y tal vez en un mes no hablemos más de eso. No, contribuyamos todos a no olvidar nunca lo que está pasando", señaló el DT.

Sinisa Mihajlovic también se dio el tiempo de recordar su propia historia con la guerra en Croacia, entre los años 1991 y 1995. "Recuerdo que cuando estalló la guerra en mi país, había ganado la Copa de Campeones con el Estrella Roja. Luego me vine a Italia. Esperaba que los entrenamientos duraran 24 horas porque solo en esos momentos no pensaba en la guerra y los bombardeos".

"Cuando terminaron, era un lío: pensamientos, imágenes... Todo se volvió difícil de manejar, estando directamente involucrados. No se dice que todos puedan aislarse, también es posible no poder concentrarse en nada, porque durante una guerra es posible no poder escuchar a los seres queridos durante horas y luego piensas en todo", añadió.

De vuelta a la cancha y con la mira en el Salernitana

Más allá de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el fútbol no se ha detenido en el reto de Europa. Este sábado el Bologna saltará a la cancha para enfrentar al Salernitana, en un partido donde necesitan sumar para alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Serie A.

"Seguimos siendo positivos aún sabiendo que vamos a jugar en un campo difícil, con fanáticos apasionados. Y Sabatini hizo un excelente trabajo. Me gusta la gente del sur, espero que logren el milagro ganándole a todos, menos el partido de mañana", dijo Sinisa Mihajlovic.

Finalmente el DT recalcó que en frente tendrán un duro rival. "Se jugarán la vida como nos pasó a nosotros hace tres años, harán todo lo posible para llevar el resultado a casa. Serán 30 mil personas: no estamos acostumbrados a los ambientes calurosos por la pandemia. Trabajando en nosotros mismos, necesitamos calma, somos más fuertes pero no debemos equivocarnos en nuestra actitud", cerró.