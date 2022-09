El fallecimiento de la Reina Isabel II este 8 de septiembre fue una noticia que causó un gran impacto mundial pero, especialmente, en Reino Unido que pierde a quien fue su jefa de estado desde el año 1952 por lo que se esperan varios días de luto en su terrotorio, algo de lo que no escapa el fútbol.

Como se podía suponer, las principales competiciones inglesas estaban en riesgo de no disputarse y así se hizo oficial durante esta mañana cuando quedó confirmado que todo el sistema de ligas, en la que se incluye la Premier League y la Championship de los tres chilenos, no se jugará este fin de semana.

"Su Majestad la Reina fue patrocinadora de la Asociación de Fútbol durante mucho tiempo y ha dejado un legado duradero e indeleble en nuestro juego nacional. Como muestra de respeto, tras el fallecimiento de Su Majestad la Reina, el fútbol inglés se ha unido para posponer todos los partidos de fútbol entre el 9 y el 11 de septiembre. Esto sigue la orientación del Gobierno, que alienta a las organizaciones deportivas a mostrar respeto de manera adecuada", escribió la FA en un comunicado.

Eso quiere decir que los partidos que tenían programados Ben Brereton con Blackburn Rovers (vs Wigan), Marcelino Núñez en el Norwich City (vs Burnley) y Francisco Sierralta en Watford (vs Reading) sufrirán una reprogramación en una temporada especialmente complicada con el calendario, al tenerse el Mundial de Qatar 2022 en noviembre.

Partidazos de la Premier League que tendrán que esperar

La Premier League comenzó de una manera apasionante y este fin de semana tenía una gran programación para su séptima jornada. El encuentro que se llevaba todas las miradas era del Manchester City frente al Tottenham, ambos con 14 puntos, uno menos que el líder actual, el Arsenal.

También se tendrá que esperar unos días más por ver el debut del Chelsea de la mano de Graham Potter, quien fue anunciado como nuevo técnico tras la salida de Thomas Tuchel. Los azules debían visitar a Fulham.