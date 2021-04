Volante del Atalanta acusa: "Me sentí avergonzado cuando Cristiano no me cambió la camiseta. Ni me miró"

Con tan solo 26 años, Robin Gosens, volante del Atalanta, lanzó un libro titulado Tráumen Lohnt Sich (Soñar vale la pena), donde recopila sus historias vividas en el fútbol.

En uno de los pasajes de su obra, el futbolista alemán recordó un episodio que vivió tras una contundente victoria por 3-0 de su equipo frente a la Juventus en la Coppa Italia de 2019.

Gosens se aproximó a Cristiano Ronaldo y le preguntó si podían intercambiar camisetas, pero se sorpendió al obtener la negativa del delantero luso.

"Quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Ni tan siquiera me fui al público para celebrar. Le pregunté: 'Cristiano, ¿me cambias la camiseta?'. Ni me miró, solo me dijo que no me la cambiaba", narra en su libro.

El libro de Robin Gosens: "Soñar vale la pena"

Luego, añade: "¿Sabes cuando te ocurre algo vergonzoso y tratas de ver si alguien más se ha enterado? Fue eso lo que me pasó. Traté de disimular al máximo".

Gosens ha sido figura en los últimos torneos con el Atalanta, brillando en Serie A y Champions League. El AC Milan y la propia Juventus ya han preguntado por su precio.

