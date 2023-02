Después de una carrera en la que lo ganó todo, Sergio Ramos decidió dar un inesperado salto y dejó el Real Madrid para firmar con el PSG. El defensor llegó a los parisinos con la misión de alcanzar la Champions League y este martes tienen una cita en los octavos de final del certamen ante el Bayern Múnich.

En la previa del encuentro, el zaguero español conversó con el sitio oficial de la UEFA, donde habló de todo, pero principalmente de lo duro que ha sido su traspaso. "Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires... para intentar ayudar a un equipo como el París".

"Al principio todo fue muy difícil. Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien", agregó.

Pero Sergio Ramos no escondió su sentir, revelando que no todo ha sido bueno. "Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador".

De hecho, esto lo hizo pensar en si había sido una buena idea cambiar de club. "Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro".

No obstante, Sergio Ramos valora su paso por el PSG, aunqe dejando entrever una pelea interna. "Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia en la misma dirección".

"Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas", complementó.

Sergio Ramos no le teme al Bayern Múnich

Este martes el PSG choca con el Bayern Múnich, buscando dar el primer golpe en los octavos de final de la UEFA Champions League. Un triunfo les permitiría llegar más tranquilos a la vuelta, donde se jugarán el boleto rumbo a cuartos.

"Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un reto enorme. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo. Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años", explica Sergio Ramos.

"Los matrimonios siempre se basan en un sueño, y en una pareja perfecta todo irá de maravilla. Pero el fútbol no siempre funciona. Los mejores equipos no siempre ganan. Respecto a mí, lo que puedo decir es que estoy donde quiero estar, y este es un club con mucha hambre de ganar la Champions League. Quiero aprovechar al máximo lo que me queda de carrera para intentar volver a ganar esta competición", sentenció.