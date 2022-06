En Perú van pasando la página del duro golpe que significó no haber entrado al Mundial de Qatar 2022 por la vía del repechaje al caer con Australia, algo que ha puesto en duda la continuidad del entrenador Ricardo Gareca.

Presidente de la federación peruana se aferra a la continuidad de Ricardo Gareca: "No tengo plan B"

En Perú van pasando la página de lo sucedido en el repechaje intercontinental en el que Australia, con su portero Andrew Redmayne, les arrebató el cupo para el Mundial de Qatar 2022 dejando en duda muchas cosas en el país incaico y una de las principales es la continuidad o no de Ricardo Gareca.

Ya con varios días transcurridos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizó una conferencia de prensa para hablar del tema con su presidente, Juan Carlos Oblitas, analizando la situación. "No hicimos un buen partido frente a Australia. Todo lo demás, son temas que van por el costado. Soy un hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho. Volvemos a esa bendita frase, esto es fútbol", sentenció.

El máximo directivo no escondió sus deseos de mantener al entrenador dentro de sus filas, aunque es un proceso que recién comienza.La prioridad es que se quede, Ricardo. "Todo lo demás es secundario. Si bien es cierto que hay un grupo de trabajo, sabemos perfectamente que todo va de la mano con el liderazgo que ha impuesto Ricardo en todos estos años", puntualizó.

Es por eso que tiene claro que no tiene otra alternativa más allá que el Tigre para el equipo de la franja roja. "No quiero entrar en estos temas, que son hasta cierto punto paralelos. Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B. Ahora tenemos que centrarnos en la continuidad de él".

Oblitas, además, confesó que hay mucho trabajo por hacer en el fútbol peruano. "Nos hemos quedado rezagados con otros lados. Yo me siento feliz con lo que ha Melgar en la Copa Sudamericana. Ellos están haciendo lo que se tiene hacer. Melgar hace un trabajo que le está dando resultados y no dice que es el camino para seguir. Ricardo, lo que más pide, es eso. De nada sirve que la Selección vuelva a un Mundial, y nosotros nos quedemos rezagados en la base", afirmó.