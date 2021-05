Seis chilenos bajo la lupa de Alejandro Fabbri: "Hoy Gabriel Arias es el mejor arquero del fútbol argentino"

La temporada del fútbol argentino comienza su fase definitiva este fin de semana, con la disputa de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, que tiene marcado como estelar el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate este domingo.

Buen momento para hacer un balance de los seis chilenos de la competencia, y mejor si es con uno de los periodistas más destacados del medio, el reconocido Alejandro Fabbri, que conversó con Paulo Flores en su programa Las Historias de Florete.

El primero en salir al baile es Gabriel Arias, el cuidavallas de Racing Club y alternativa de Claudio Bravo en la selección. Fabbri no lo duda. "Hoy Gabriel Arias es el mejor arquero del fútbol argentino, esto también originado en la floja defensa que tiene Racing", sentencia.

"Racing ha avanzado en la Copa Libertadores anterior, cuando estuvo a punto de eliminar a Boca Juniors, y la Copa actual y en el torneo local, principalmente por Arias, porque es un equipo muy desorganizado, con muchos problemas en todas las líneas. Pero Arias mantiene un nivel muy alto", explica el comunicador.

Marcelo Díaz no ha podido regresar después de su última lesión en Racing de Argentina. Foto: Getty

Marcelo Díaz es el eje de la mediacancha



Segundo en la lista aparece Marcelo Díaz. "No está jugando porque fue operado y todavía no reapareció. Es un jugador fundamental para Racing, es el eje de la mediacancha, un jugador muy claro con un gran criterio para manejar la pelota", analiza.

Y no se olvida del gran hito de Carepato en el fútbol argentino en uno de los clásicos más históricos. "Hizo el gol que lo dejó en el olimpo racinguista, porque le hizo el gol a Independiente y Racing, en inferioridad numérica, ganó el partido", apuntó.

Eugenio Mena se ha convertido en protagonista recurrente de los goles de Racing. Foto: Getty

Eugenio Mena es un jugador insustituible



Eugenio Mena es otro destacado. "Estuvo fuera por un conflicto en aspecto de contrato. Ahí Mena cometió el error de no entrenar una cantidad de tiempo determinada, que lo hizo llegar un poquito más tarde al equipo, de titular. Porque él es titular indiscutido", advierte.

"Racing tiene problemas en los laterales como ha tenido históricamente el fútbol argentino. Si pensamos en laterales históricos, sobre todo derechos, no vamos a encontrar muchos. Si hacemos una compulsa, la gente se queda con Javier Zanetti. Y en realidad era un volante derecho convertido en lateral, porque tenía tanta ida y vuelta, tanto ritmo, tanto despliegue, que podía jugar en los dos puestos al mismo tiempo".

Por eso deja bien puesto el nombre del Chueco. "Mena es un jugador insustituible, también. Porque tiene la categoría", subraya.

Paulo Díaz se ha convertido en uno de los puntales de la actual campaña de River Plate. Foto: Getty

Paulo Díaz tiene una tendencia al golpe



También hubo palabras un chileno de positivo presente en River Plate. O más bien, una advertencia paternal de Fabbri. "Es una opinión absolutamente mía: Paulo Díaz tiene una tendencia al golpe demasiado marcada, que podría perfectamente evitarla", sentencia.

Y tiene su explicación. "A lo mejor jugando en River, los árbitros le perdonan algunas infracciones. Pero jugando en la selección, jugando en partidos en que hay muchos ojos pendientes y además hay VAR, tiene que ser más cuidadoso", explica el periodista.

Según Fabbri, "eso se lo ha marcado en más de una vez Marcelo Gallardo. Recuerdo el partido de Copa con Palmeiras en la temporada anterior donde River casi produce el milagro de meterle cuatro goles a Palmeiras en Brasil, que terminó siendo el campeón", completa.

Nicolás Peñailillo llegó hace dos meses y está forjando un nombre en el fútbol argentino. Foto: Archivo

El elogio a Nico Peñailillo



Nicolás Peñailillo llegó hace apenas dos meses a Unión Santa fe, pero ya es objeto de análisis para Alejandro Fabbri, que vio al chileno formado en Everton en el partido que su equipo le ganó a Boca Juniors, precisamente con gol del zurdo.

"Unión lo ganó muy bien, con un planteamiento simple. Peñailillo apareció muchas veces, tiene estatura, buen cabezazo y no hay muchos jugadores zurdos que manejen la pierna de esa manera, y que aparezcan en el área contraria de la manera en que lo hicieron", recuerda.

"Es un jugador que necesita tiempo. Yo no le seguí la carrera en Chile, pero me parece que es un jugador interesante, seguro. Para usarlo como mediocampista por la izquierda, no sé si para lateral. Quizás puede jugar adelante de (Eugenio) Mena", puntualiza.

Pablo Galdames hace campaña en Vélez Sarsfield, que escala en la Copa LIbertadores y en la Copa de la Liga Profesional. Foto: Getty

No hay un Pablo Galdames en la selección argentina



Cierra el análisis el mediocampista chileno de Vélez Sarsfield, Pablo Galdames, quien ha tenido mucho protagonismo en uno de los mejores equipos de la actualidad. "Pablo Galdames ha sido un jugador interesante, no lo he visto todavía explotar, hacer un gran partido, pero lo he visto siempre rendidor", lo describe.

Según Alejandro Fabbri, "No hay un Galdames en la selección argentina. Argentina perdió a Mascherano, que se retiró ya por una cuestión de edad, y Leandro Paredes, que es hoy el volante central, es distinto", completa.