¡Se ve la luz! Las ligas europeas podrán reiniciarse desde el 29 de mayo

Un anuncio que le entrega una luz de esperanza a los fanáticos del deporte rey. El fútbol europeo definió lo que será el posible calendario para reanudar sus campeonatos locales e internacionales, con una opción de reinicio para fines de mayo.

Según aseguró el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, a Gazzetta dello Sport, "estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio".

A partir de ahí se va a generar el calendario futuro. "Si empezamos el 29 mayo de La Liga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para La Liga y agosto para la Champions", agregó.

Según el dirigente, con esta agenda habrá espacio "para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para La Liga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto".

El fútbol europeo también quiere reformular los contratos que terminan el 30 de junio, como son los casos de Alexis, Bravo, Orellana y Aránguiz.

El mandamás de La Liga asegura que si no se termina el campeonato habrá un perjuicio de mil millones de euros, que se reducirá a 350 millones si es que el torneo se acaba con partidos sin espectadores, y a 150 millones si se permite público.

Pero lo importante es que la opción de cancelar la temporada no se ve en el horizonte. "Cancelar la temporada es algo que solo me aparece cuando duermo, en forma de pesadilla. Cuando estoy despierto, nunca se me pasa por la mente", completó Tebas.

Finalmente, el directivo aclaró que se buscará reformular los contratos que terminan el 30 de junio, para reacomodarlos con el nuevo calendario. Es el caso de varios chilenos en Europa, como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Fabián Orellana y Charles Aránguiz.