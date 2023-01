Emiliano Martínez fue una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial de Qatar. El meta pasó de ser prácticamente a un futbolista que se metió en el corazón de los trasandinos, gracias a sus atajadas en los lanzamientos penales ante Países Bajos y Francia, además de tapadas claves ante Australia y los mismos galos.

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, se enorgullece por haberle dado el palo al gato con la confianza que le dio al Dibu en el 2021, donde tomó la titularidad y nunca más la soltó. "Tiene una personalidad que nos ha dado mucho, nos ha dado un montón", comenzó relatando en una entrevista con el medio español Cope.

Agregó que "necesitábamos una personalidad así. Me identifico en algunas cosas con él cuando yo estaba en la Selección. Yo era un tipo que unía, era genial, estaba siempre con buena cara. Él es un poco así y encima es un gran arquero".

También confesó sobre sus polémicas que "hay actitudes en las que seguramente Emiliano no estará contento, pero es un chico espectacular. Es un nene, es impresionante y buen tipo. Todo lo que nos dio. Es un descubrimiento de los tantos que teníamos dando vueltas. Nos dio una alegría enorme".

Scaloni también comentó que tras ser campeón en Qatar su vida es otra. "Pensé que mi vida iba a ser más tranquila después de la Copa del Mundo, salir a la calle ya no es tan fácil como antes", debido a que se convirtió en un personaje importante en Argentina.

Sobre su continuidad en el seleccionado trasandino, algo que no está asegurado, dijo que "voy a ir a Buenos Aires a sentarme con el presidente de AFA y veremos si llegamos a un acuerdo para renovar. Es la idea. No sé la fecha que voy a viajar. Cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser".

De hecho no descartó ser el entrenador de la selección de España en un futuro. "¿Entrenar a España algún día? Por qué no. España me dio un montón y es mi segunda casa. Luis de la Fuente me dio clase en el curso de entrenadores y es un gran tipo", manifestó Scaloni.