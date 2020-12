Sao Paulo vs Gremio | Ver en vivo online y TV el partidazo por la semifinal de la Copa de Brasil

Este miércoles 30 de diciembre se jugará un partidazo por la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil, los protagonistas de este encuentro serán Sao Paulo y Gremio de César Pinares en el Morumbi.

El partido de ida de la semifinal terminó con un marcador 1-0 a favor de los de Porto Alegre con solitario gol en el minuto 63’ de Diego Souza en el Arena do Gremio.

Sao Paulo es el actual líder de la Serie A de Brasil con 56 puntos, mientras que en la Copa de Brasil los paulistas vienen de clasificar a esta ronda tras vencer en un resultado global de 5-1 al Flamengo en fase de cuartos de final. El elenco donde actualmente milita Dani Alves no ha ganado nunca este torneo, lo más cercano que estuvo fue en el año 2000 cuando perdió la final frente a Cruzeiro por 2-1.

Gremio por su parte está en el 5° lugar de la tabla de posiciones del Brasileirao con 45 unidades. El tricolor clasificó a semifinales de Copa Brasil tras vencer por un marcador global de 4-1 al Cuiabá en la fase previa del torneo, el equipo de Pinares ha conseguido el título de campeón en anteriores cinco ocasiones, siendo la última en 2016 frente a Atlético de Mineiro.

El otro finalista de la Copa de Brasil saldrá del duelo entre el ganador de la llave del América MG y Palmeiras.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Sao Paulo vs Gremio por la semifinal vuelta de la Copa de Brasil?



Sao Paulo vs Gremio juegan este miércoles 30 de diciembre a las 21:30 hrs de Chile.



César Pinares podría sumar minutos en el encuentro frente a Sao Paulo. (Foto: Getty Images)



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Sao Paulo vs Gremio?



El partido será transmitido por Gol TV y Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:



GOL TV

VTR: 163 (SD) - 845 (HD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE*

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) - 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) - 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPONIBLE**

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Sao Paulo vs Gremio?



El encuentro entre Sao Paulo y Gremio no será transmitido en territorio nacional vía online. (Sujeto a confirmación)