Santiago García jugó en Unión La Calera durante tres temporadas. Luego de eso, el zurdo zaguero argentino emigró a uno de los equipos más grandes del fútbol de Perú, pues se enroló en Alianza Lima. Allí es compañero de Gabriel Costa y ha podido ganarse un puesto en las oncenas: el rosarino de 34 años ha disputado cuatro de los cinco partidos que lleva la Liga 1.

Y el pasado fin de semana, anotó su primer gol con el cuadro Íntimo en la victoria por 2-0 ante el Cusco FC, un duelo que sirvió para alcanzar la cuarta victoria en fila del equipo adiestrado por Guillermo Salas. Tras aquel duelo, García dejó unas declaraciones que levantaron algo de polémica en el vecino país.

Tiene que ver con la infraestructura peruana para llevar a cabo los partidos de la máxima categoría. "En temas estructurales, la liga tiene muchísimo para mejorar", afirmó el veterano defensor, quien también registra pasos por el Palermo de Italia y el Werder Bremen de Alemania, además del Toluca de México y su querido Rosario Central.

Santiago García: "En Chile los estadios son modernos, acá hay estructuras un poco básicas"

Pero Santiago García no se quedó sólo con esas palabras. Profundizó en el porqué de su pensamiento. "Poniendo en contexto lo que era Chile, la gran mayoría de los estadios, casi el 80%, de primera división están súper preparados. Podríamos decir: ‘Modernos’, con su estructura bien armada", explicó el Mellizo, hermano de Juan Manuel García, golero de la Universidad de Concepción, en una entrevista con la radio Ovación.

"Aquí, por lo que he visto y me han comentado, hay estructuras un poco básicas y con carencias", agregó el defensor que el 8 de julio cumplirá 35 años. "También encontré muchos jugadores de calidad técnica, en otras ligas era más físico. Eso me llama mucho la atención", dijo también García, quien dejó una crítica grande para la organización del fútbol en Perú, pero también un elogio para las cualidades del jugador peruano en general.