Ryan Giggs revela que Cristiano Ronaldo anotó un hattrick tras desayunar Coca Cola: "¡Bebo lo que quiero, Giggsy!"

A sus 35 años Cristiano Ronaldo está en mejor forma física que nunca debido a su estricto régimen de dieta y ejercicios, algo que durante sus años de juventud en el Manchester United no era tan riguroso, ya que según reveló su ex compañero Ryan Giggs, la estrella portuguesa solía beber Coca Cola al desayuno.

Según la publicación de The Sun, el ex centrocampista galés no siempre estaba de acuerdo con los comportamientos de Cristiano Ronaldo mientras jugaban en los diablos rojos, como beber Coca Cola en las mañanas, y pese a hacérselo saber, el portugués le respondió de la mejor manera posible: rompiéndola en la cancha.

"¡Podría haberle dicho, 'No hacemos esto', y luego fue y anotó un hat-trick! '¡Bebo lo que quiero, Giggsy!'", relató Giggs, hoy de 46 años.

Ryan Giggs criticó la dieta de Cristiano Ronaldo mientras eran compañeros en Manchester United, pero el portugués le respondió en cancha marcando tres goles para los diablos rojos

Pese a criticar las decisiones alimentarias de Cristiano durante su juventud en el equipo dirigido por Alex Ferguson, Giggs reconoció que él también tenía antojos, pero aprendió a manejarlos dependiendo de cómo rendía en el terreno de juego:

"Me encanta el chocolate y un montón de mantequilla en mi tostada", aseguró, y agregó: "cuando no estaba jugando bien o me sentía un poco lento, los cortaba por completo", relató.

Los antojos de Cristiano Ronaldo parecen haber quedado atrás hace mucho tiempo, ya que el actual jugador de la Juventus hoy destaca por su extraordinaria potencia física, la que cultiva no sólo cuidando la alimentación, sino que llegando a entrenar cuatro horas antes que el resto de sus compañeros de equipo.