Ronaldinho la rompe en las playas de Cancún en partido de futvóley

Ronaldinho la rompió en medio de su viaje a México y regaló magia en las playas de Cancún jugando futvóley en medio de la algarabía de los presentes.

¡Sin duda, hablar de Ronaldinho, es hablar de magia! ⭐



El astro brasileño deleitó a miles de personas en Cancún durante 55 minutos. Acá sus mejores momentos. ��⚽



La presencia del ex crack de la selección brasileña se dio en el marco del partido amistoso “Ronaldinho juega por la paz”, que enfrentó a los amigos del ex jugador con un equipo de ex futbolistas mexicanos.

Y el duelo no estuvo alejado de la polémica, pues estuvo a punto de suspenderse debido a que la organización no confirmaba el dinero acordado a los jugadores.

Tras una hora y media de dudas, en que los presentes debieron esperar y muchos se fueron, el duelo se disputó con triunfo por 8-4 para los amigos de Ronaldinho, con dos goles del brasileño.