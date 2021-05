Ronald Koeman se cansa de su sanción: "Creo que es algo personal"

La Liga de España enfrenta su jornada más importante en la cerrada lucha por el título y uno de los grandes duelos que se presentan es el de Barcelona ante Atlético de Madrid, en el que los culés esperan dar el golpe definitivo que los ponga en el primer lugar o de quedarse prácticamente sin posibilidades.

Sin embargo, para el partido no estará Ronald Koeman en el banquillo culé al estar sancionado por la roja que vio ante Granada que le valió una suspensión de dos juegos, el primero frente a Valencia y este ante los rojiblancos, por lo que el técnico mostró su molestia. "Creo que es algo personal, porque decir 'vaya personaje' no es insultar, no es razón para sancionar a una persona con dos partidos", dijo en rueda de prensa.

Metiéndose a lo que sucederá en el terreno de juego, el estratega le tiene fe a su equipo. "Somos dos muy buenos equipos que luchamos con otros dos equipos más. No nos podemos comparar, el estilo de cada uno es diferente. Hay diferentes maneras de ganar. Hay que estar fuertes, tener el balón y ser efectivos", afirmó.

Es por eso que confía en que puedan lograr el título que los haga conquistar un impensado doblete por cómo empezó la campaña. "En la temporada, hay momentos de altibajos. Hemos recuperado puntos para estar donde estamos. Hace unos meses no nos lo imaginábamos. Hay que estar mentalmente fuertes y jugar bien. Hay que ser agresivos sin balón. Estamos convencidos que haremos un buen partido".

"Esta semana no ha sido diferente a otras. Llevamos un tiempo juntos y charlamos para analizar el contrario... No hay que marcar diferencias. Todo el mundo sabe de la importancia del partido de mañana. Para ser campeones, hay que ganarlo todo. Si lo hacemos, seremos campeones", puntualizó Koeman con optimismo sobre Barcelona.