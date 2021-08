Ronald Koeman rompe el silencio ante la partida de Lionel Messi: "Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su total decepción por la no renovación de Lionel Messi y reconoce que aún no asimila que no lo tendrá más en el camarín azulgrana.