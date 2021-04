Ronald Koeman estalla contra el arbitraje tras el Clásico: "No sé por qué hay VAR en España"

Barcelona estuvo a nada de llevarse un empate en El Clásico por La Liga ante Real Madrid por marcador 2-1. Dos palos, uno de Lionel Messi para un casi gol olímpico y otro de Illaix Moriba sobre el final hicieron que los culés rozaran un empate que parecía casi imposible tras el repaso que sufrieron en el primer tiempo.

Sin embargo, hubo otras circunstancias que según el entrenador culé, Ronald Koeman, pesaron en el marcador: la acción que antecedió al gol de Karim Benzema en la que se reclamó falta sobre Messi y el posible penal que pudo haberse pitado con el encuentro 2-1 por un ligero agarrón de Ferland Mendy a Martin Braithwaite.

"Es verdad que en la primera pare no hemos estado bien, ni atacando ni defendiendo. En la segunda parte hemos mejorado pero sólo pido del árbitro que acierte decisiones. Es penalti a Braithwaite. Clarísimo. Tenemos que aceptarlo y callarnos", aseguró el técnico neerlandés en su rueda de prensa.

Su enojo no terminó en esas palabras. "Claro que es determinante porque si no es 2-2. El penalti es clarísimo. Es imposible caer de esta manera si no te agarran. El línier estaba a diez metros y no ha visto nada. No hay VAR. No sé por qué hay VAR en España, Hay línier, cuatro árbitro y VAR. Sigo sin entender cómo funciona en España", añadió.

Barcelona, pese a la derrota, está a un punto de Real Madrid y Atlético, que mañana debe chocar con el Betis de Manuel Pellegrini, es optimista con lo que pueda pasar en La Liga. "Soy muy optimista en La Liga. Faltan ocho jornadas. Vamos a reaccionar y luchar".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.