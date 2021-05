Roma vs Lazio | Ver EN VIVO el Derbi de Roma por la 37º jornada de la Serie A

Quedan pocas fechas para que termine la Serie A y la Lazio todavía tiene opciones de clasificar a la Champions League, pero antes de ilusionarse debe derrotar a su eterno rival.

Los romanos no tienen opciones de jugar la Europa League, ya que a falta de dos partidos cuentan con nueve puntos menos que el último clasificado. En el séptimo lugar, se están quedando con un puesto en la Europa Conference League, cosa que tampoco está asegurada ya que el Sassuolo también se ilusiona.

La Lazio solo ha jugado 35 fechas, por lo que le quedan tres jornadas para clasificar a la Champions, algo que es difícil pero no imposible. Tienen 67 puntos, lo que los deja en el sexto puesto. El Napoli se está quedando con el último lugar en la Liga de Campeones y cuentan con seis puntos más, dado esto los romanos dependen de que tanto los napolitanos como la Juventus ceden terreno en las dos próximas fechas.

En el último encuentro entre ambos, la Lazio goleó 3-0 a la Roma por la Serie A. La Loba no viene bien esta temporada, a pesar de avanzar hasta la semifinal de la Europa League, donde cayeron ante el Manchester United.

Este partido es clave para los romanos, ya que incluso se pueden quedar sin Conference League.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Roma vs Lazio por la Serie A?

Roma vs Lazio juegan este sábado 14 de mayo a las 14:45 hrs de Chile.

Los Biancocelesti levantaron el nivel en la segunda mitad de la temporada, sino, hubiesen luchado en la parte alta de la tabla. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Roma vs Lazio?

El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming y en vivo?

Este partido será transmitido de manera online en Zapping y ESPN Play.