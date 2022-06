El fin de semana pasado en el comienzo de la Liga Profesional de Argentina se enfrentaron Defensa y Justicia y River Plate, un duelo que no tuvo goles, pero sí polémicas.

Los técnicos Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece tuvieron un cruce en la cancha, luego de que el DT del Halcón evitara que se juegue un lateral.

En el altercado, Gallardo le preguntó a Beccacece: "¡¿Qué haces, estás loco?!", a lo que el ex Universidad de Chile le respondió: "¡Quién sos, a quién te comiste boludo?!".

Este martes la reconocida periodista deportiva argentina, Alina Moine, quiso reflexionar sobre la frase de Beccacece en un programa televisivo de ESPN.

“Para mí no se la merece en nadie. El ‘quién sos’ que puede sonar despectivo y hasta creo que se lo dice para incidir en que ya lo había echado el árbitro", señaló.

"Cualquier técnico en el banco cuando ve una jugada de expulsión y el árbitro no la cobra, automáticamente lo agarran al cuarto y le dicen. Esto fue lo mismo. ‘Está loco, no me deja sacar el lateral’. El partido estaba 0-0, ninguno de los técnicos estaba contento con lo que estaba sucediendo y los dos estaban buscando el gol”, añadió.

Luego, afirmó: “Se entiende lo que hizo Gallardo en ese momento. Lo que hizo Beccacece está mal, por eso el árbitro lo expulsa. Igual creo que nadie se merece una frase despectiva y no me importa si es Marcelo Gallardo o si es un técnico que está dando sus primeros pasos en la categoría H del fútbol argentino".

"Cuando algo suena despectivo, no me gusta para nadie. No me gustó esa actitud despectiva. Y el discurso de que porque es Gallardo no y porque es otro sí”, continuó.

“A mí lo que no me gusta es que se tome en que si es Gallardo no. No, no. Son todas personas capacitadas para estar en el puesto que están. Que alguien te mencione de una forma que te pueda sonar despectiva, no vale para ningún colega. No importa si es Gallardo o uno que recién empieza. Esa es la diferencia”, finalizó.