Rivaldo furioso con Ernesto Valverde: "Un entrenador del Barcelona no puede mirar el partido de forma pasiva"

Rivaldo, el ex astro brasileño del Barcelona y Balón de Oro como jugador culé, lanzó sus dardos contra Ernesto Valverde y el desempeño de los azulgranas con el DT a cargo.

Tras la derrota frente al Atlético Madrid por la Supercopa de España en Arabia Saudita, el otrora atacante de la selección de Brasil fue categórico.

“El Barça no puede permitirse seguir perdiendo de manera tan negligente. No me extrañaría que el club ponga en riesgo la continuidad de Ernesto Valverde, bien ahora o al final de temporada. Un entrenador no puede mirar el partido de forma pasiva”, dijo.

Agregó que “el trabajo de un técnico también es ver lo que no está funcionando en un partido y arreglar esos problemas, alertar a sus jugadores de esos problemas. Si simplemente se queda mirando de forma pasiva el rival te puede cambiar la forma de jugar y sorprenderte”.

Sobre la misma, elogió el trabajo de Diego Simeone en los colchoneros para explicar las falencias del trabajo de Valverde.

“El Barcelona no puede seguir durmiéndose en partidos importantes. Es frustrante. La manera cómo controlaba el partido era para escaparse en el marcador, pero el equipo no puede amodorrarse defensivamente en un duelo ante un rival tan importante entrenado por Simeone”, sostuvo.

Sentenció que “el Cholo es un técnico entusiasta fuera del campo, siempre gritando a sus jugadores, motivándoles para que den un poco más y, quizá, eso es algo que el Barcelona echa de menos actualmente. Seguro que esta derrota no beneficia para nada a Valverde”.