Rivaldo dispara contra Quique Setién: "Quejarse de los cinco cambios es impropio del Barcelona"

Quique Setién sorprendió a todos al reconocer que no se alegró con el regreso del fútbol en España, todo lo contrario, el técnico del Barcelona lamentó el pronto retorno de la actividad por la poca preparación física de los jugadores.

Pero esa no fue su única razón. Además, el DT culé se opuso a la regla de las cinco modificaciones: "Sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción que salgan jugadores frescos en ese tiempo, esa debilidad que se genera con jugadores cansados no se va a producir".

Ante esto, un ex Barcelona, Rivaldo, aseguró que las palabras de Setién solo son excusas: "Son excusas impropias del Barcelona. Lo que ha dicho Setién no tiene ningún sentido. Buscar excusas en un asunto como este, decir que te sientes perjudicado sólo porque el rival tiene dos cambios más, yo no lo entiendo".

"Equipos como el Real Madrid o el Barcelona son mucho más fuertes que el resto y pueden incluso decidir fácilmente partidos en 45 minutos. Es que tienen toneladas de talento comparados con el resto. El Barcelona tiene que pensar en ganar sus partidos desde el inicio, no pueden esperar al final a que su adversario se canse", añadió el actual embajador de Betfair.

Finalmente, el Balón de Oro de 1999 se refirió al estado físico de Lionel Messi: "Es difícil contestar a si debería hacerlo o no. Con la disputa del título tan caliente, si las cosas se ponen de cara para el Barcelona, sí que sería interesante que descansara, pero si no, quizá no tenga muchas opciones de parar".

"Lo que está claro es que a Messi no puedes ir y decirle simplemente que descanse. Porque quiere ganar la Liga, la Champions, asaltar el Pichichi y ganar el Balón de Oro. Y para todo eso necesita jugar con regularidad", cerró.