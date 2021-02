Ricardo La Volpe destroza a Miguel Ángel Russo: "Si perdió la confianza del plantel de Boca Juniors, se tiene que ir"

Ricardo La Volpe reitera su visión crítica y que no tiene pelos en la lengua a la hora de analizar el fútbol, y esta vez le cayó con todo al entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

El Bigotón se tomó revancha porque cuando él fue estratega del cuadro xeneize, fue Russo el que lo criticó cuando perdió el campeonato argentino ante Estudiantes de La Plata en 2006.

"Si Russo perdió la confianza del plantel de Boca se tiene que ir. Cuando los jugadores te dejan de respetar pasás a ser un cuatro de copas", aseguró el ex arquero en conversacón con Radio Mitre.

La Volpe además aprovechó de repasar a su presa, cobrándose revancha de algo que ocurrió hace 15 años-

"Si los dirigentes te sacan a Leonardo Jara, a Pol Fernández y a Julio Buffarini, qué sé yo. Me acuerdo que Russo en su momento me criticó y dijo que yo no supe manejar al 'Mundo Boca' y al grupo, se ve que él sabrá cómo arreglar esta situación", disparó.

Para el final aseguró que "Son situaciones muy difíciles las que están pasando en Boca. Podés perjudicar al jugador. Es un situación contractual, si el técnico quiere al jugador lo deberían dejar jugar".