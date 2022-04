La selección de Perú está pensando en el repechaje que le permita clasificar al Mundial de Qatar 2022, como el quinto representante de la Conmebol. En ese sentido, el técnico Ricardo Gareca se prepara para armar su nómina oficial para enfrentar el duelo ante Australia o Emiratos Árabes.

Por lo mismo, en conferencia de prensa respondió a todas las interrogantes sobre su plantel, donde una de las preguntas tuvo que ver con el jugador de Colo Colo, Gabriel Costa.

Todo, porque en el vecino país han comenzado hablar sobre las pocas oportunidades del uruguayo nacionalizado peruano, donde suma pocos minutos en el representativo, donde incluso dijeron que no es del gusto de Gareca.

"He escuchado mucho de lo que se habla, de que no lo consideramos nosotros y que no es de nuestro agrado. Pero no hacemos actos de beneficencia. Si está convocado es porque nos gusta. La selección no es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista. Convoca a los jugadores que nos gustan", detalló el entrenador.

"¿Eso garantiza algo? No. Quizás no están ni en el banco y eso no significa que no nos guste. Quizás contemplamos otras cosas. Por ejemplo, si el partido que nos toca jugar tiene como característica el rival de fútbol aéreo, de defender en una pelota parada, hay que ver en Gabriel qué nos da o qué nos puede aportar. Todo lo que ya conocemos de Gabriel", detalló el Tigre.

En ese sentido, el entrenador fue enfático que sigue estando teniendo en cuenta, asegurando que "si le toca reemplazar, es un ejemplo, porque en el ataque puede reemplazar a cualquiera", precisó.

Se preparan en Europa

En cuanto al partido del repechaje, que tiene fecha para el 13 de junio en Doha, todavía sin rival, en Perú ya tienen clara su planificación, la que harán en Europa.

"Perú va a estar lo más probable para fin de mayo donde vayamos a Europa (Barcelona o Murcia) y, que a partir de ahí, hagamos el periodo de adaptación a los días previos del repechaje. Está previsto hacer un partido internacional de suma importante y es lo que está presupuesto. Partiremos de acá con los jugadores del medio local, pero la mayoría de los muchachos se integrarían en Europa", finaliza.