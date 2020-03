Revelan primera foto de Ronaldinho encarcelado en Paraguay: mantiene su sonrisa

La situación de Ronaldinho en Paraguay parece cada día más compleja. El crack brasileño y su hermano Roberto quedaron presos en Asunción mientras se desarrolle la investigación por el ingreso al país con documentos falsos.

Ambos quedaron recluidos en el sector llamado "cuadrilátero" ubicado en la prisión de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay, que es ocupada por policías, políticos y narcotraficantes con procesos judiciales.

En este contexto, el periodista paraguayo Hernán Rodríguez, de Unicanal, divulgó la primera fotografía de Ronaldinho preso. Se nota de buen estado y mantiene la característica sonrisa que ha sido parte de su imagen en todo el mundo.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ������ pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

La juez Clara Ruiz Díaz determinó la decisión de recluirlo debido al riesgo de fuga por parte de Ronaldinho, en virtud de que ya había ingresado al país con documentación falsa. Esto, pese a la explicación que dio su abogado, Adolfo Marín.

"La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto", explicó el profesional en entrevista con Folha de Sao Paulo.