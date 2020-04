Representante de Jan Hurtado se va de tarro y admite que tuvo negociaciones con la Juventus

Jan Hurtado es una de las grandes promesas del fútbol venezolano en la actualidad. Con tan solo 20 años se ha transformado en la ilusión de todo el país, teniendo en consideración que es jugador de Boca Juniors.

Sin embargo, su representante, Rodolfo Baque, reveló un secreto y se fue de tarro sobre su pupilo. El venezolano, mientras estaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata, tuvo muchas ofertas del extranjero.

“Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado... De la Juventus hubo gente que vino a preguntar”, confesó en un dialogo con "La Red".

Para finalizar, Rodolfo Baque, descartó a la Roma como posible destino por la cercanía con De Rossi. "Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada", sentenció.