Este domingo la Liga Profesional Argentina tuvo un desenlace infartante con tres equipos que tenían la posibilidad de gritar campeón jugando a la misma hora.

Con una victoria sobre River Plate, Racing se quedaba con el título, pues Boca Juniors, que tenía un punto más, estaba empatando ante Independienteen la Bombonera.

Pero el equipo de los seleccionados chilenos, Gabriel Arias y Eugenio Mena, desperdiciaron un penal en los minutos finales y tras cartón recibieron el gol de la derrota.

Un triunfo para River en el último partido de Marcelo Gallardo, que no fue grato para todos los hinchas millonarios, pues aquel resultado significó propiciar el título de Boca Juniors.

Uno de los que no quería la victoria es el relator partidario, Hernán Santarsiero, quien explotó de rabia cuando el colombiano Borja marcó el empate parcial.

“La tiene Borja, qué ganas de presionarme el testículo… no, Matías Suárez, la pelota la tiene Barco, queda boyando, no, Borja, Borja… gol de River”, expresó el comunicador.

“Es increíble, no Borja. No, hermano, no tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera“, añadió.

Luego, criticó al jugador Esequiel Barco: “Y Barco diciéndoles cállense, ¡jugá al fútbol, Barco! ¡Jugá al fútbol, hijo de tu madre! ¡Jugá para River, que no jugaste en todo el año! ¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!”.

“El peor equipo desde 1901 hasta hoy, ¡el equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy! Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida, no le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacás la chance a Racing de campeonar”, finalizó.