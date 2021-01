Yerry Mina alaba a su nuevo entrenador en la selección colombiana: "Respeto mucho a Reinaldo Rueda"

Luego de su paso por Chile, Reinaldo Rueda, aceptó la oferta de la selección colombiana e iniciará un nuevo proceso en su país con la intención de llevar a los cafeteros al Mundial de Qatar 2022.

Muchas voces se han alzado en ese país respecto a la contratación del ex DT de La Roja, pero aún no se conocía la opinión de algún futbolista, algo que pasó este lunes cuando Jerry Mina en conversación con DirecTV diera muy buenas referencias de él.

"Hace mucho tiempo cuando jugaba en el Santa Fe le hizo un gol al Nacional cuando estaba él dirigiendo y bien el profe, bien su ayudante (Bernardo Redín). Respeto mucho a Reinaldo Rueda", aseguró.

Mina además de elogiar la llegada de Rueda, se refirió a los rumores de quiebres internos dentro del seleccionado en la época de Carlos Queiroz.

“No entiendo por qué salen con esas cosas. Queiroz es gran entrenador y persona. Lastimosamente perdimos los dos partidos muy mal, pero no entiendo de dónde salieron esos rumores”, aseguró.

Lo que sí, Mina lamenta los últimos resultados de su selección. “Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí (contra Uruguay). Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte", cerró.