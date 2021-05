Con dibujo incluido: publican nuevas reglas de las manos para acabar con las polémicas

Las polémicas en el fútbol por las manos que los árbitros sancionan, es un tema muy sabroso que provoca muchos comentarios cada vez que ocurre en los partidos. Por lo mismo, la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de determinar las reglas del fútbol, ha intentado simplificar el tema.

¿Qué se cobra como mano? ¿Dónde nace la "mano" en el brazo? ¿Importa si es intencional o no? ¿A qué se le denomina la famosa "mano antinatural"? Todo eso es lo que respondieron en las nuevas reglas que han dado a conocer, las que empezarán a regir a partir del 1 de julio.

Obviamente, cualquier movimiento natural para tocar la pelota con la mano o el brazo será considerado falta. El problema es cuando la mano es casual. Ahí señalan que será infracción cuando "toque el balón con la mano o el brazo cuando se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio"

Ahí empieza la otra pregunta, cuando es considerado natural o no un movimiento. Para eso, el árbitro debe considerar que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma antinatural cuando "no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento". Agregan que "al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción".

Además, demostraron que en el colegio se sacaban puros 7 en arte, mostrando un dibujo para graficar desde qué parte del brazo debe sancionarse infracción. Ahí se ve la zona del hombro que permite golpear el balón.

Además, cambió el tema de las manos ofensivas. Si un jugador anota un gol con la mano será anulado de la manera que sea, aunque si a un compañero le pegó en la mano en la jugada previa, el árbitro deberá evaluar si hubo o no infracción. Ahora se cobran sí o sí, sin análisis.

Finalmente, en la IFAB piden que "los árbitros deben valorar la posición de la mano o el brazo con respecto a la acción del jugador en una situación concreta". Es decir, que sean criteriosos.