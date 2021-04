Ronald Koeman, avisa: “No vamos a cambiar nuestro juego, porque el contrario se llame Real Madrid”

Este sábado se disputará uno de los clásicos más grandes del mundo: Real Madrid recibiendo al FC Barcelona, por la jornada 30 de La Liga y que pueda dejar un damnificado en la lucha por el título con el Atlético Madrid.

En ese contexto, Ronald Koeman enfrentó los micrófonos este viernes y afirmó que “el resultado de mañana no es decisivo, quedarán después muchas jornadas en las que todos tendremos complicaciones, pero sí que es verdad que el que gane tendrá una moral importante para seguir. El equipo está confiado. Es un gran partido ante un equipo que también ha mejorado. Estamos luchando por el máximo, que es ganar la Liga. El partido de mañana es importante”.

En la misma línea, complementó que ”es un partido diferente a los demás. El Barca está bien y lleva una trayectoria importante de muchos puntos logrados. Los dos equipos saben de la importancia de ganar este encuentro y quien esté mejor mentalmente es quien va a tener más opciones de ganar el partido”.

Al ser consultado sobre el sistema de juego del equipo de Zidane, expresó que “han jugado con diferentes sistemas. Hay que esperar. Nuestro trabajo es preparar el equipo y qué hacer con balón y sin balón. Queremos presionar al contrario y debemos saber cómo hacerlo en cualquier sistema”.

“Como contra cualquier oponente analizamos su calidad y dónde tenemos que vigilar y que no tengan espacios para atacar. No hay que tener pérdidas de balón, porque el Madrid juega muy bien al contragolpe. Eso sí, no vamos a cambiar nuestro juego, porque el contrario se llame Real Madrid. Hay que seguir en la línea que hemos tenido últimamente”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también explicó la citación de Piqué y Sergi Roberto, quienes vienen saliendo de una lesión: "Son dos jugadores importantes. Sabemos que los dos tienen poco ritmo de partidos ahora, pero están físicamente bien e ilusionados por poder ayudar al equipo”, dijo.

El equipo culé viene de un agónico triunfo sobre el Real Valladolid. (FOTO: Getty)

Por último, no quiso dramatizar por el cambio de árbitro de última hora y sentenció que “puede que a veces hablemos demasiado del árbitro. El árbitro es honesto y pita lo que ve. No me importa mucho que se cambie el árbitro. El que pitará mañana también es un muy buen árbitro. Tenemos que estar pendiente de nosotros mismos”.

Recordemos que el partido entre Real Madrid y Barcelona está programado para este sábado a las 15:00 horas, y que podrás vivir toda la previa, el compromiso y el post-partido junto al gran equipo de RedGol.

