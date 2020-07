Real Madrid busca alejarse del Barcelona y dar un paso más al título de La Liga ante el Granada

La lucha por el liderato de La Liga puede vivir hoy una jornada clave. Real Madrid visita al Granada con la obligación de ganar, pues el Barcelona está a solo un punto y a la espera de cualquier error para poder recuperar la punta a falta de solo dos fechas.

El cuadro merengue hasta ahora es el líder absoluto de la competición 80 puntos, por lo que necesita sí o sí llevarse los tres puntos desde Los Cármenes si no quiere complicar sus opciones. Y no le será fácil, ya que en frente tendrá a un equipo que, si bien está en la mitad de la tabla, no se la ha hecho tan simple.

Las cosas tampoco están muy tranquilas en el Real, más luego que Zinedine Zidane tuviera que echar manos al equipo tras perder a Marcelo por lesión. Pese a ello, el técnico francés irá con lo mejor que tiene para así abrochar el resultado lo más rápido posible.

Marcelo es una de las bajas sensibles del Real Madrid en la recta final de La Liga. Foto: Getty Images

Por otro lado, en Barcelona se encomiendan al Granada para conseguir el milagro. Los culé no volvieron de la mejor forma tras el parón por el coronavirus y terminaron cediendo la punta, algo que esperan recuperar de manera épica en los dos partidos restantes.

El Real Madrid saltará a la cancha con la misión clara de ganar. Porque otro resultado no le sirve y pondría en riesgo inmediato su posibilidad de alcanzar la corona. Todo se definirá a partir de las 16:00 horas.