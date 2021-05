Raúl se candidatea ante la inminente salida de Zinedine Zidane del Real Madrid: "Soy un hombre de club"

Todo parece indicar que la segunda etapa de Zinedine Zidane en el Real Madrid terminará tras el final de temporada en La Liga pues según informó la prensa española, el entrenador se lo comunicó a la plantilla desde la semana pasada y su decisión es irreversible ante el agotamiento mental que le conlleva el cargo.

La lista de sustitutos que maneja el club merengue es corta con Massimiliano Allegri, Joachim Low y Raúl González Blanco, siendo este último el primero en levantar la mano de manera oficial para tomar el cargo que dejará vacante el francés tras los dos partidos de La Liga que le restan en el calendario.

Así lo manifestó el mítico 7 blanco luego de la eliminación de su Real Madrid Castilla en el playoff de ascenso a Segunda División. "¿Entrenar al primer equipo? Soy un hombre de club y soy feliz aquí", afirmó en la conferencia de prensa posterior al compromiso en el que se impuso el Ibiza.

Raúl, según reportes de prensa, tiene una oferta sobre la mesa para llegar al banquillo del Eintracht Franfkurt en la Bundesliga, algo que parece tener descartado. "Me hice entrenador para estar en mi casa, pero no es momento de hablar de esto. Esto no es el fin, es el principio", manifestó.

De momento, la salida de Zinedine Zidane de Real Madrid no es algo que se haya confirmado de manera oficial y es un tema que ha evitado el galo en sus últimas apariciones públicas pero todos los reportes dan prácticamente como un hecho que no seguirá siendo el técnico merengue.