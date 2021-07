Filtran audios de Florentino en contra de Casillas y Carbonero: "Esta tía se cree que es una artista de cine"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagoniza una nueva polémica que se añade a su ya extensa lista este martes cuando el medio El Confidencial reveló unos audios en los que destroza a íconos de la institución como Iker Casillas, haciendo énfasis en su noviazgo con Sara Carbonero.

En las grabaciones se puede escuchar que desaprobaba por completo la relación que tenía el guardameta con la periodista, quienes recientemente se divorciaron. "Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van... se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine", se puede escuchar.

Los ataques contra el portero no cesaron. "Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, es muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es como uno de esto. Es como un perrito faldero, es como un monigote. Una cosa infantil", añadió.

Pérez no se guardó nada en contra del campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Pero, vamos. te cuento el tema del partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona. "Te acuerdas, ¿de aquel que ganamos 4-2? Pues él, el viernes, llega tarde al entrenamiento. Esos que todo le aplauden además en el Bernabéu. Tuvo la mala suerte que yo estaba allí. Venía de hablar con su novia, macho, habían tenido una discusión... Una cosa de chiste".

Casillas, formado como futbolista en Real Madrid, dejó la institución por la puerta de atrás en 2015 cuando se marchó a Porto. En la actualidad, tras su retiro, fue nombrado como director de la fundación del club merengue para trabajar junto a Florentino Pérez desde el pasado diciembre de 2020.