Eden Hazard no ha vuelto a brillar como lo hizo en el Chelsea. En el Real Madrid apenas es tenido en cuenta por Carlo Ancelotti y en la selección belga se nota la merma en su nivel.

El volante ha superado sus lesiones, pero no ha encontrado su mejor fútbol y el técnico de la selección, Roberto Martínez, lo sabe.

"Médicamente está en su mejor momento. Necesitamos que llegue preparado al Mundial. Eden está en un momento triste, futbolístico, no tiene el ritmo de la competencia", señaló.

Sobre las críticas despiadadas que ha recibido en el club merengue, comentó: "En los últimos años, (Hazard) ha vivido con eso, pero se ha concentrado en la selección nacional".

"Se dice que no está bien físicamente y que no puede aportar. Sobre su futuro... Eden es un jugador de talento excepcional. La forma física se puede coger o no, pero el talento no se pierde. Así lo vemos nosotros. Nuestra selección es diferente cuando él puede jugar con nosotros", añadió.

Martínez tiene fe ciega en la recuperación de Hazard: "Marca la diferencia cuando está físicamente bien. Vale la pena apostar por él. En los próximos 12 meses vamos a ver a un jugador que va a ganar mucho. En estos momentos estamos en un círculo vicioso. Si no se juega, no se puede estar bien físicamente. Lo repito. Se habla mucho de él y se acierta poco".

Bélgica clasificó directamente al Mundial de Qatar 2022, luego de adjudicarse su grupo en las Eliminatorias Europeas, tal como Francia, Alemania, Inglaterra, España, Dinamarca, Croacia, Países Bajos, Suiza y Serbia.