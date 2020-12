Real Betis vs Villarreal | Ver EN VIVO el reencuentro de Manuel Pellegrini con el Submarino Amarillo por la Liga de España

Este domingo el Real Betis saltará a la cancha por la 13° fecha de La Liga de España en un especial encuentro en el Benito Villamarín cuando choque con el Villarreal.

Partido emotivo para Manuel Pellegrini, ya que buena parte de su carrera en España lo hizo con el Submarino Amarillo y donde dejó un gran recuerdo. Aunque no habrá hinchas de la visita en el estadio, sin duda que el Ingeniero revivirá buenos momentos con su primer club en Europa.

Pero las noticias no fueron favorables para el entrenador chileno y Claudio Bravo finalmente no entró en la convocatoria para este partido. El guardameta había vuelto a los entrenamientos y hasta Pellegrini mencionó que estaba casi listo para volver, pero las continuas lesiones le dieron el motivo al DT de dejarlo fuera por precaución y no apurar su regreso a las canchas.

Con esto será Joel Robles el titular en este duelo, que al menos tiene un buen precedente con la victoria sobre Osasuna por 2-0 en la fecha anterior. Hoy el Betis está octavo en la tabla y una victoria podría meterlos en la parte alta, mientras que Villarreal está 3° y es favorito para este choque en Sevilla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Betis vs Villarreal?





El Betis vs Villarreal juegan este domingo 13 de diciembre a las 12:15 horas de Chile.

Claudio Bravo estaba casi recuperado pero no alcanzó a entrar en la citación de este duelo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Betis vs Villarreal?



Betis vs Villarreal será transmitido por Directv Sports 610 (SD) - 1610 (HD).

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Betis vs Villarreal?



Si buscas un link para ver en vivo a Betis vs Villarreal, podrás hacerlo en la app Directv GO.