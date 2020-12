Real Betis vs Cádiz | Fecha, hora y canal para ver el encuentro del equipo de Pellegrini y Bravo por la 15° jornada de la Liga de España

El fútbol internacional no se detiene y este miércoles 23 de diciembre veremos un gran encuentro entre dos elencos que ocupan la zona media de la tabla de posiciones de La Liga, el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se enfrentará al Cádiz en el estadio Benito Villamarín.



En un duelo con dos elencos con similares registros en esta temporada, será clave el partido a disputarse por la 15° fecha del torneo español, donde ambas escuadras están separadas por apenas tres puntos de diferencia.



El elenco de los chilenos no lo ha pasado bien, incluso se ha especulado con la destitución del técnico chileno por lo malos resultados que en un momento de la temporada lo tuvieron en la zona baja de la liga de España, el cuadro bético ha conseguido cuatro unidades de los últimos quince puntos. En la última fecha disputada el Real Betis cayó por 2-0 frente al Granada, el arquero nacional estuvo ausente por lesión pero no quedó ajeno al resultado de su equipo.



El Cádiz mientras tanto, también ocupa la zona media de la tabla de posiciones con cinco triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, en los últimos cinco duelos disputados el elenco de la banda ha cosechado solo cuatro puntos. En la última fecha cayeron derrotados por un marcador de 2-0 frente al Getafe.



Al comienzo de la 15° jornada de la liga española, el local, el Real Betis se ubica 12° en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que el Cádiz es 9° con 18 puntos.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Betis vs Cádiz por la 15° fecha de La Liga?



Real Betis vs Cádiz juegan este miércoles 23 de diciembre a las 18:00 hrs de Chile.

Claudio Bravo no pudo estar presente en el último duelo del Real Betis. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Real Betis vs Cádiz?



El partido será transmitido por Directv Sports, en los canales 610 (SD) y 1610 (HD).



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Real Betis vs Cádiz?



Para ver en vivo el encuentro entre Real Betis vs Cádiz podrás hacerlo en Directv GO.