Manuel Pellegrini quiere que Betis siga peleando en la Liga: "Vamos a jugar con la ambición de conseguir un nuevo logro"

Real Betis, de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini y el arquero Claudio Bravo, tuvo una temporada maravillosa, que le permitió clasificar para torneos internacionales para la campaña 2021-2022, pero el Ingeniero quiere más.

El estratega nacional pretende que su elenco clasifique a la fase de grupos de la Europa League, porque por ahora tiene asegurada su presencia en la etapa previa, llamada Conference League, y este sábado jugará su último duelo, ante Celta de Vigo.

"Se prepara de la misma manera que los partidos del resto de la temporada. Especialmente, los de estos cuatro meses. Con la ambición de conseguir un logro y esperamos que eso se refleje mañana en el campo. Nos medimos a un muy buen rival al que vamos a intentar superar", dijo el estratega nacional.

"Queremos concretar una ilusión que la hemos generado nosotros de acuerdo actuaciones y al espíritu de equipo. Desde diciembre el equipo tuvo un cambio importante, veníamos de una mala racha y sobreponerse a eso, con una temporada anterior bastante mala, le da doble mérito al plantel. Es cierto que vamos a estar en Europa, si me decían estos cuatro meses atrás lo firmamos todo. Pero el equipo demostró más y a ver si concretamos esta ilusión", agregó el ex DT de O'Higgins.

Pellegrini y el plantel de Betis - Getty

También se refirió al partido de su rival en la tabla, Villarreal, que tiene que medirse ante Real Madrid, elenco que lucha por el título.

"El Villarreal tiene una final importante, pero también se prepararon para hacer un plantel para jugar Champions o Europa League. Por otro lado, creo que siempre es fundamental que no dependa de ellos. Es importante depender de uno y no de pender de lo que el rival haga en el otro partido. Van a salir a ganar y no tengo ninguna duda", explicó.

Real Betis y Celta juegan este sábado desde las 12:00 horas de Chile, horario en que se jugarán todos los partidos de la última fecha de la Liga.