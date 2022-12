Brasil sacó pasajes a cuartos de final de Qatar 2022 con un baile. La Verdeamarela no solo goleó a Corea del Sur: sus jugadores también sacaron sus dotes de bailarines, protagonizando coreografías e incluso un "baile de paloma" en el que además participó Tite.

No todos quedaron contentos con los festejos y las críticas cayeron rápidamente, donde el que habló más fuerte fue Roy Keane. El exfutbolista irlandés se lanzó contra los festejos brasileños, acusando al cuadro sudamericano y candidato al título de faltarle el respeto a sus rivales.

"No puedo creer lo que veo, nunca había visto tanto baile. No me gusta esto. La gente dice que es su cultura, pero creo que eso es realmente faltarle el respeto al rival. Son cuatro goles y lo están haciendo cada vez. El entrenador se involucra, no creo que sea bueno en absoluto", reprochó.

Sin embargo, las críticas no detendrán al plantel de seguir bailando con bailes. “El problema es de quien no le guste, porque lo vamos a seguir haciendo", defendió Raphinha, quien antes del comienzo del Mundial ya adelantaba que tenían varias coreografías preparadas.

Tite, por su lado, también defendió las celebraciones, recalcando que jamás desearon ser irrespetuosos. "No es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso intentamos esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", comentó.

Para continuar con los festejos y seguir con su camino hacia el título, Brasil ahora enfrentará a Croacia en cuartos de final. De avanzar, un lindo desafío asoma en su horizonte: si Argentina por su lado supera a Países Bajos, un clásico sudamericano animará las semifinales de Qatar 2022.

