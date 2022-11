Cristiano Ronaldo dejó la grande con sus declaraciones al periodista Piers Morgan. No sólo criticó al Manchester United, sino también a su técnico Erik Ten Hag.

“¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador [Erik ten Hag] , también dos o tres personas alrededor del club [a nivel ejectutivo]. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año sino el año pasado también. Me hicieron sentir como la oveja negra”, dijo el astro luso.

Y sobre su entrenador, aseveró: “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

Tras los dichos del portugués, el defensa de los diablos rojos Raphael Varane, señaló: "Obviamente, esas palabras nos afectan. Estamos pendientes de lo que pasa y lo que se dice".

"Tratamos de calmar la situación a nuestra manera y de no involucrarnos demasiado. Las cosas que suceden en los medios cobran un impulso más grande en clubes como el United", añadió.

Luego, afirmó: "Cuando es una estrella como Cristiano la que dice eso, afecta aún más. Por eso tratamos de verlo con distancia".

"No estamos solos en esto, somos un colectivo. Lo que quiero es lo mejor para mi equipo, así que sea cual sea la decisión, como jugadores la aceptaremos y daremos lo mejor de nosotros mismos", finalizó.