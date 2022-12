Tras un asalto que resultó ser aterrador para su familia, el delantero inglés dejó la concentración de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a su país. Por ahora no se sabe si regresará o no a Medio Oriente.

Inglaterra vivió una jornada de ensueño este domingo 4 de diciembre en el Mundial de Qatar 2022. Por los octavos de final del torneo, los ingleses enfrentaron a Senegal y no se hicieron mayores problemas para golear por 3-0 y pasar muertos de la risa a cuartos. Pese a eso, quien no lo pasaba nada de bien en ese momento era Raheem Sterling.

A pesar de ser titular habitual en el equipo de Gareth Southgate, el delantero del Chelsea no apareció ni en la banca de suplentes para enfrentar a los Leones de la Teranga y eso obviamente llamó la atención. La Federación Inglesa explicó que "no está disponible para la selección de Inglaterra esta noche ya que está lidiando con un asunto familiar", asunto que no fue especificado pero ahora se conoció que se trató de un violento asalto del que fueron víctimas su esposa e hijos.

¿Regresará?

El reporte de la prensa europea advierte que Sterling abandonó la concentración de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA ya que su familia estaba en el interior de su casa en la localidad de Cobham, Londres, cuando fueron víctimas de un millonario robo a mano armada.

Según detalla The Sun, hombres armados ingresaron al domicilio del atacante del Chelsea y robaron un monto cercano a las 300 mil libras esterlinas, unos 325 millones de pesos chilenos, en relojes. Pero dejaron un recuerdo aterrador para los afectados.

Y es que Paige Milian, pareja del futbolista de 27 años, se encontraba junto a sus dos hijos en el interior del inmueble al momento de efectuarse el robo y vivió horas de terror. La prensa británica teoriza con que los ladrones no esperaban que hubiese alguien en casa ya que Sterling está en la cita planetaria organizada por el ente rector del fútbol mundial.

"Esto fue aterrador para ella y obviamente traumático para toda la familia", fueron las palabras de una persona cercana a la familia al citado medio. Así, todavía no se sabe si es que Sterling regresará a o no a Medio Oriente para seguir defendiendo a Inglaterra en Qatar 2022.

Cabe destacar que en Sterling fue titular en los dos primeros duelos de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial, ante Irán y Estados Unidos, pero en el último, ante Gales, fue a la banca y no ingresó. Ante Senegal no pudo estar por todo este drama que le tocó vivir a su familia, y todavía no se sabe si volverá o no al equipo de Gareth Southgate.

