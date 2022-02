Rafael Dudamel, el ex técnico de la Universidad de Chile, vive un carrusel de emociones en su carrera como entrenador. Tras su salida del Bulla llegó a Deportivo Cali, donde consiguió salir campeón en el torneo pasado. Pero ese éxito se diluyó en este inicio de año: marcha último con apenas 4 puntos en 8 encuentros.

Ese mal arranque provocó que cayeran duras críticas hacia su escuadra, ante lo cual respondió en rueda de prensa tras empatar 1-1 con Alianza Petrolera, donde el gol para los Azucareros lo hizo el chileno Sebastián Leyton.

"No gasten el tiempo en sus programas hablando de quién está en la cuerda floja o qué técnico va a salir: con los pies para adelante me van a sacar", comentó el entrenador venezolano en referencia a cómo se saca a la gente fallecida de un lugar.

Agregó sobre lo mismo que "es una lástima que no pueden entrar todavía a los entrenamientos para que se den cuenta la manera en que se esmeran los jugadores, estoy a muerte con ellos. Lástima que esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solamente les tiene escuchando y no lo repitan. Por favor no repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarlos de veneno. Y a los fanáticos no lo repitan. No sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a ver el entrenamiento del día a día".

En esa línea, pidió que "no se dejen engañar por aquellos que hablan lindo por el micrófono, que mienten y ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna. Que tienen que andar en carros blindados. No se dejen engañar".

Luego comentó que “no voy a plantarme acá para hablar antes ustedes los periodistas de táctica o términos futbolísticos, para demostrarle al hincha cuánto sabe el técnico del Deportivo Cali. No, para nada. No estamos jugando al nivel de los que nosotros somos capaces y no estamos obteniendo los resultados".

Finalmente manifestó que "el miércoles (ante Tolima en la Superliga, una especie de Supercopa) tenemos una lindísima oportunidad de ganar un nuevo trofeo. Vamos a ir a buscarlo con todo el orgullo que significa representar la camiseta de Deportivo Cali”.

En 74 años que van disputados de la liga colombiana, jamás el reciente campeón había sumado tantas derrotas en el inicio de un campeonato, lo que provocó que muchos pidan la cabeza de Dudamel.